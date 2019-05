Colletorto, Erika Di Palma diventa maggiorenne

I diciotto anni rappresentano una tappa importante del percorso della vita, un punto di arrivo per fare tesoro delle esperienze del passato e uno di inizio per guardare al futuro con entusiasmo custodendo i sogni del proprio cuore. I migliori auguri di buon compleanno a Erika Di Palma dai genitori, dalla sorella Veronica, dai nonni, dai parenti e da tutti gli amici per una giornata speciale e piena di gioia.