‘Città di Guglionesi’ Cup, iscrizioni aperte per il torneo di calcetto estivo

Torna l’appuntamento con il torneo di calcetto estivo a Guglionesi. Sono aperte le iscrizioni per la 39esima edizione della ‘Città di Guglionesi’ Cup che si svolgerà a partire dall’1 luglio negli impianti di calcio a cinque di via Petrarca.

Prevista una quota di iscrizione di 250 euro per il girone maschile, con premi in denaro di 1000 euro per la squadra vincitrice, 500 per la seconda, 300 per la terza, con numero massimo di 10 giocatori per ogni formazione.

Per il girone femminile invece 100 euro la quota di iscrizione, cena offerta per chi vincerà il torneo.

Per informazioni ci si può rivolgere a Giovanni al 3349216486 o Michele al 3896990447.