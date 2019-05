Ancora un avvistamento di cinghiale sulla spiaggia, stavolta sul lungomare nord non distante dall’area dei lidi balneari di Termoli. Da qualche ora gira infatti sui social un video realizzato da un cittadino che nella giornata di ieri 24 maggio era a pesca con la canna sul bagnasciuga in compagnia di un amico quando è stato sorpreso dall’arrivo di un ungulato.

Il filmato, lungo oltre 5 minuti, mostra l’arrivo del cinghiale prima in lontananza e poi sempre più vicino, mentre i due chiaramente intimoriti cercano di spaventare l’animale per allontanarlo. Avendo lasciato incustodita la postazione di pesca, uno dei due si rammarica del fatto che il cinghiale approfitti per mangiare i vermi utilizzati come esca per i pesci.

L’animale nel filmato appare tranquillo ma affamato, tanto che annusa persino una busta di plastica nella sabbia a pochi metri dai due malcapitati. Soltanto per effetto di qualche grido e forse movimenti più bruschi dei due, il cinghiale fa per allontanarsi nella vegetazione incolta delle dune termolesi, proprio quando il video si interrompe.

Si tratta del terzo avvistamento documentato in pochi giorni sulle spiagge del Molise, dopo quello al confine fra Termoli e Petacciato e l’altro proprio a Petacciato marina una settimana fa.

Ciò testimonia come questi animali siano ormai presenti a quote molto basse e si siano praticamente abituati a vivere a contatto con gli umani. Questo però non toglie che la pericolosità di un incontro ravvicinato come quello del filmato che gira su Facebook, dove la pagina ‘Termoli’ l’ha rilanciato portandolo a migliaia di visualizzazioni, sia notevole e non da sottovalutare.

La speranza è che gli organi competenti, a cominciare dai carabinieri Forestali, prendano provvedimenti in breve tempo per evitare che possano succedere degli incidenti. La stagione balneare è alle porte e non sono pochi i bagnanti che ammettono di avere paura a restare soli in spiaggia.