Il fascino di una camminata in spiaggia, in un bel pomeriggio di sole, non risparmia nessuno: è così nemmeno i cinghiali riescono a resistere ad un’interessante uscita sulle dune, alla ricerca di cibo. Un avvistamento particolare, non raro di questi tempi, e subito immortalato da Nicola che, ieri pomeriggio, giovedì 9 maggio, stava passeggiando nei pressi della spiaggia a nord di Termoli in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe.

Un’uscita normale, per chi possiede un cane, magari accompagnata da una veloce battuta di pesca che, tuttavia, si è trasformata in un incontro ‘speciale’ che ha coinvolto Ray, un Jack Russel, ed il cinghiale che si è spinto fino a ridosso delle case alla ricerca di cibo. Una coindenza che è stata immediatamente ripreso con il telefonino e postata su facebook.

L’ungulato ha percorso parecchia strada, seguendo il percorso delle abitazioni, avanzando lungo la vegetazione ed uscendo allo scoperto a pochi metri dalle case. Una veloce perlustrazione tra l’erba, nella speranza di trovare qualcosa da sgranocchiare, l’incontro con Ray che lo ha seguito nel tentativo di allontanarlo e poi via, sulla strada di ritorno a casa, nella vegetazione selvaggia, in quella poca boscaglia ancora rimasta che l’uomo non ha ancora sottratto e cementificato.