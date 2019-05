Ciclismo, la molisana Eremita trionfa al trofeo ‘Sed Logistica’

L’atleta molisana Noemi Eremita ha vinto il 3° Trofeo di ciclismo su strada “S.E.D. Logistica”, gara donne Juniores su un percorso di 9,5 km da ripetersi per 8 volte per un totale di 76 km coperto in meno di due ore alla ragguardevole media oraria di oltre 40 Km/h a Loria, in provincia di Treviso ieri 1 maggio.

La portacolori dell’Asd Ciclismo Insieme ha trionfato con un’azione solitaria al penultimo giro che le ha permesso di guadagnare fino a 12 secondi di vantaggio sul gruppo, sufficiente per permettere alla molisana di presentarsi sotto lo striscione d’arrivo a braccia alzate con circa 50 metri di vantaggio sul gruppo compatto.