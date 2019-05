Che guera, tra sacro e Corano

Ce manca solo l’urtimo passaggio,

pe fa termolà tutto sto baccano

e sta guera ner nostro acqueo villaggio.

Quarcuno giura pure sur Corano,

ma alle porte ce bussa er ballottaggio.

Mejo der sindeco c’è Ferrazzano,

da solo pare un partito, e nù mento,

de voti n’ha pijati cinquecento.

Andri280519 Parafrasi = se sa, a me la politica me serve pe fa litteratura. Dell’argomento nu ce capisco na mazza, ma bisogna documentasse pe fa er verso a quarcosa che, vuoi o non vuoi, ce cambia la vita. Se quer politico ce tartassa de tasse, e l’artro ce promette de facce risparmià, loggica la scelta quanno annamo a votà. Scelgo il romanesco per caratterizzare questo strambotto endecasillabo, schema metrico ABABABCC, poiché è na lingua che t’ariempie la bocca de colore e de immagini veraci. Mo ve spiego quarche passaggio: so tutti comprensibili, solo termolà sta ar posto de terminà. Del resto le licenze poetiche so pe li poeti, mica pe li prosatori che so più prossimi a li pastori.