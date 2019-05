È esplosa una protesta all’interno della casa circondariale di Campobasso. Questa sera – 22 maggio – nelle stesse ore in cui era presente in città il ministro della Difesa Elisabetta Trenta per un comizio elettorale, in un braccio del penitenziario una ventina di detenuti ha dato fuoco ai materassi delle brandine. Hanno rotto le finestre e inveito contro gli agenti della Polizia penitenziaria.

Sul posto sono intervenuti tutti gli agenti della Questura di Campobasso che stanno procedendo sull’accaduto, in aiuto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri. Sono intervenute anche un’ambulanza del 118 per soccorrere eventuali feriti e un mezzo dei vigili del fuoco per spegnere il rogo.

In via Cavour sono presenti anche il questore Mario Caggegi e il Procuratore capo di Campobasso, Nicola D’Angelo.

Secondo le forze dell’ordine al momento è tutto sotto controllo, ma è la prima volta che accade una cosa simile a Campobasso. E la vicenda – com’era normale – ha creato caos e trambusto in pieno centro città: il carcere, del resto, si trova in una zona nevralgica, a pochi passi dal Tribunale e dalla stazione dei treni del capoluogo. “Aiutateci, liberateci”, ha urlato qualcuno di loro dalle finestre.

L’area è stata monitorata dai mezzi di Polizia e Carabinieri per evitare pericoli e per intervenire prontamente in caso di eventuali fughe da parte dei detenuti.

Stando alle prime notizie trapelate, sembra che i detenuti si siano ribellati alla nuova direttrice, Irma Civitareale, inviata nel capoluogo molisano dopo aver guidato la struttura di Cassino. Sembra che dietro la protesta, infatti, ci siano motivazioni legate anche alla nuova organizzazione all’interno del penitenziario campobassano e in modo particolare una stretta sui benefici per i detenuti, a cominciare dalla possibilità di telefonare a casa i familiari.

Negli ultimi tempi la casa circondariale è stata al centro di alcuni blitz delle forze dell’ordine a causa del ‘traffico’ di droga e telefonini che dall’esterno arrivavano ai detenuti.

seguono aggiornamenti