Per il calendario è primavera inoltrata, ma a giudicare dal meteo non si direbbe affatto. Le previsioni sono state confermate e perfino superate.

Oggi, lunedì, maltempo in tutta la regione Molise e temperature in brusca discesa, tanto da farci ripiombare – secondo gli esperti del clima – in 24 ore di pieno inverno. E in montagna è tornata la neve. Sopra i 1000 metri i fiocchi bianchi hanno ricoperto strade e giardini, come è possibile vedere dalle immagini scattate questa mattina a Capracotta e che stanno circolando sui social, accompagnate da inevitabile stupore e da un comprensibile disagio per una nuova ondata di maltempo che tutti sperano vivamente sia l’ultima prima dell’arrivo, finalmente, del caldo.