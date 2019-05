Ore 15.30

Si inizia a profilare un testa a testa tra Maria Domenica D’Alessandro e Antonio Battista: questo il primo responso sulla base di circa 1000 schede scrutinate. La candidata della Lega ha riportato 367 preferenze (35%) Antonio Battista 359 voti (34%), Roberto Gravina 279 preferenze (26%). Un dato ovviamente ancora ufficioso e parziale.

Ore 14.50

Operazioni di scrutinio cominciate puntualmente anche nelle sezioni della D’Ovidio di piazza della Repubblica: i lavori sono partiti con regolarità e proseguono senza intoppi. Unica eccezione in questo senso per la sezione 4, dove i conteggi sono stati “congelati” a causa della “latitanza” delle tabelle relative ai sindaci e dovrebbero partire a breve. Da una prima analisi di queste frazioni preliminari si osserva la presenza di trend ricorrente, una sorta di comune denominatore: il voto disgiunto sembra accomunare infatti i primi risultati nella maggior parte delle sezioni (in foto la sezione 4).

Ore 14.30

Primi problemi in alcune sezioni della città capoluogo: lo spoglio non è ancora cominciato perchè mancherebbero i registri per inserire le preferenze. Alcuni presidenti di seggio avevano già segnalato la mancanza delle tabelle di scrutinio in cui riportare i voti dei candidati sindaci e ieri – 26 maggio – ne avevano fatto richiesta alla Prefettura per essere ‘riforniti’.

Ore 14

Campobasso si prepara a scegliere il nuovo sindaco. Dalle 14, con l’insediamento dei seggi, è iniziato lo spoglio delle schede nelle sezioni elettorali dislocate in città: circa 30mila (68,3% degli aventi diritto) i cittadini che ieri – 26 maggio – si sono recati alle urne.

In corsa per la poltrona più alta di palazzo San Giorgio ci sono il sindaco uscente Antonio Battista, ricandidato dal Pd e sostenuto da altre due liste (Centro democratico e la Sinistra), l’avvocato della Lega Maria Domenica D’Alessandro, aspirante primo cittadino del centrodestra e appoggiata da una squadra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolari per l’Italia e il movimento ‘E’ Ora’. E ancora: Roberto Gravina (anche lui riconfermato dal Movimento 5 Stelle), Paola Liberanome (Io Amo Campobasso), Orlando Iannotti (Forconi).

Si preannuncia uno spoglio lungo, che probabilmente si concluderà solo in tarda serata. Con l’incognita ballottaggio.