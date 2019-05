Calendario scolastico 2019-2020, ecco le vacanze. Il 31 ottobre lezioni dedicate agli angeli di San Giuliano

Il 31 ottobre sarà una giornata di attività didattiche dedicate esclusivamente a celebrare il giorno della Memoria e a sensibilizzare sulla sicurezza nelle scuole. Lo ha deciso la Giunta regionale del Molise, che ha varato il calendario scolastico 2019-2020.

Impossibile dimenticarlo: il 31 ottobre del 2002, come il Molise tutti sanno e ricordano drammaticamente, persero la vita 27 bambini e la loro maestra sotto il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, poi rivelatasi costruita male. Una giornata che i molisani portano impressa nella memoria come una ferita, che ha sollevato a livello nazionale il tema degli edifici scolastici insicuri e realizzati in barba alle norme urbanistiche e antisismiche.

La Giunta di Donato Toma ha deciso che l’anniversario nelle scuole dovrà essere dedicato a celebrare il giorno della memoria. Per quanto riguarda il calendario, le lezioni inizieranno il prossimo 16 settembre per terminare il 6 giugno 2020, mentre il 30 giugno termineranno le lezioni per le scuole dell’infanzia. Le vacanze di Natale sono state stabilite dal 23 dicembre al 4 gennaio, quelle di Pasqua invece dal 9 al 14 aprile prossimo. Niente lezioni il 2 novembre e il 2 maggio, in aggiunta alle altre festività nazionali in cui non si va a scuola.