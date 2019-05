Cercasi una famiglia per sempre per questo bel cagnolone. Forse qualcuno l’avrà perso ha uno sguardo tristissimo, ha un collare nero e sta buono buono sempre in un giardino sul lungomare nord all’altezza del residence gemini 1 a Termoli. Non si fa avvicinare e non mangia e beve da qualche giorno è bello anzianotto e ha paura dell’uomo.

Grazie mille, se potete facciamo girare: magari qualcuno l’avrà perso.