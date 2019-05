Tanti auguri Mamma, se non ci fossi bisognerebbe inventarti e noi ti rifaremo proprio come sei.

Vorremmo dirti che tu sei la nostra Eroina, ma non lo sei. Sei molto più di un Eroina: tu sei nostra madre. Sei come 100 eroi in uno. Buon compleanno mamma!

Dalle tue figlie (V.P.J.)