BTC, ETH, BCH e LTC ora possono essere usati su Amazon

Quando si parla di e-commerce, il primo nome che viene in mente è sicuramente Amazon, che ormai da anni è il leader incontrastato del commercio elettronico, oltre che essere la più grande Internet company del mondo.

Il fondatore Jeff Bezos – oggi l’uomo più ricco del pianeta – ha iniziato il business negli anni ’90 vendendo libri online e in poco più di due decenni ha creato un vero e proprio impero. Un sito online che permette di acquistare ogni genere di prodotto in ogni parte del mondo con standard di efficienza e qualità che pochi altri e-commerce riescono a garantire. A decretare il successo di Amazon ci sono sicuramente la vastità del catalogo di articoli disponibili e la rapidità della consegna a domicilio tramite corriere: una formula che i consumatori hanno dimostrato di apprezzare a tal punto da arrivare a ridefinire il concetto stesso di commercio al dettaglio.

Ma non solo, Amazon ha diversificato la propria offerta in settori anche molto diversi rispetto all’e-commerce, come ad esempio i servizi cloud (attraverso la divisione Amazon Web Services), le web series (su Amazon Prime) e gli assistenti personali (con Alexa). Inoltre, da qualche anno ha aperto dei negozi fisici nei quali vende parte dei prodotti disponibili online e anche prodotti freschi (con il servizio AmazonFresh).

Vendite in crescita per Amazon

Tra i punti di forza del colosso di Seattle, c’è la capacità di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine, nonostante sia una società quotata in borsa (una posizione che notoriamente spinge le compagnie a creare valore a breve termine). Non sorprende dunque che la società non abbia posto molta attenzione al ribasso delle azioni dovuto alla pubblicazione degli utili in rallentamento alla fine del quarto trimestre 2018, nonostante le vendite siano raddoppiate nell’arco di tre anni. Questa strategia di lungo corso ha già dimostrato di funzionare in occasione della bolla speculativa del Dot Com di fine anni ’90, nella quale Amazon fu una delle poche compagnie a sopravvivere, diventando poi il gigante che è attualmente. Ed è anche in virtù di queste analisi che acquistare azioni Amazon continua ad essere una buona idea: secondo gli esperti, infatti, sono destinate a crescere del 30%, dato molto interessante, nell’anno in corso. Il rating sul titolo, infatti, è stato alzato a quasi 2400 dollari.

Le vendite in ogni caso non danno segni di rallentamento, tanto che anche l’ultima trimestrale – presentata ad aprile 2019 – ha mostrato vendite in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2018 fino a raggiungere i 59,7 miliardi di dollari (contro i 51 miliardi dell’anno precedente). A destare qualche preoccupazione, secondo gli analisti, sono semmai gli investimenti importanti in combinazione con i ricavi non elevati. Una situazione che comunque non mina la solidità della compagnia, la quale rimane estremamente profittevole e può guardare con fiducia al futuro.

Acquisti online pagando con le criptovalute

Il futuro potrebbe vedere presto l’e-commerce integrarsi con le innovazioni più recenti, come ad esempio le criptovalute. Non molti sanno che già oggi è possibile fare acquisti su Amazon utilizzando le monete virtuali più famose, come Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. A rendere possibile queste innovative transazioni ci ha pensato la start-up Moon, specializzata in pagamenti basati su criptovaluta, che ha lanciato una apposita estensione del browser Chrome. L’annuncio ufficiale del lancio del servizio su Twitter è avvenuto il 22 aprile, ma sarà pienamente operativo nei prossimi mesi, dopo una fase di test che ha già coinvolto 250 utenti.

In particolare, l’estensione sviluppata dalla start-up utilizza il Lighting Network, ovvero la piattaforma nata proprio per semplificare le transazioni in criptovaluta, dal momento che mantiene la maggior parte delle transazioni off-chain e utilizza la blockchain solo per registrare il risultato. In questo caso specifico, sarà Moon a fare da intermediario, ovvero processerà i pagamenti in critpovalute degli utenti e li convertirà in valuta fiat prima di concludere la transazione sul sito di e-commerce. In questo modo Amazon e gli altri ecommerce sui quali il servizio è disponibile non dovranno preoccuparsi di gestire i pagamenti in valuta digitale.

Come funziona il servizio di Moon

Per il cliente che acquista un prodotto, la procedura si rivela altrettanto semplice. Ai consumatori verrà fornito un codice QR in cui sono contenuti i dati di fatturazione e l’importo da pagare attraverso il Lightning Network. È prevista anche la possibilità di acquistare gift card tramite estensioni di terze parti come Purse.io oppure app quali Gyft o eGifter.

L’integrazione con Amazon non è diretta, come conferma il CEO e fondatore di Moon Ken Kruger, ma per l’utente finale l’esperienza di acquisto in criptovalute è effettiva e diventerà presto una realtà tangibile. Inoltre, la start-up sta lavorando ad una integrazione con i circuiti Visa e Mastercard e ad una riduzione delle commissioni sulle transazioni che le aziende pagani tutte le volte che ricevono un pagamento con una carta di credito.

Le criptovalute diventeranno sempre più accettate e saranno sempre più parte delle quotidianità delle persone? È ancora presto per dirlo, ma sono diversi i segnali che portano ad immaginare un futuro in cui potremo comprare praticamente di tutto con i Bitcoin e le altre valute digitali.