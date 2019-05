Bocce, i risultati del 33° Trofeo ‘San Bernardino’

Va a Michele D’Elia, atleta della Bocciofila Monforte Campobasso, il 33° Trofeo ‘San Bernardino’, gara di bocce, specialità individuale a carattere regionale. Il vincitore ha sconfitto, nella finalissima, Carmine Ciallella dell’ABC Castelpetroso, mentre al terzo e quarto posto hanno chiuso, rispettivamente, Vittorio Addona della Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo e Loreto Tizzano della Monforte Campobasso.

La kermesse, giunta alla trentatreesima edizione in occasione dei festeggiamenti del patrono di Vinchiaturo, è stata organizzata dalla società ‘La Torre’ Vinchiaturo, club presieduto da Mario Perrella.

Settantadue gli atleti al via. Il direttore di gara è stato Giovanni Colitti, arbitro regionale dell’AIAB Molise, mentre gli arbitri di partita sono stati Attilio Antonioli e Maurizio Iacobucci.

A prender parte alle fasi finali della manifestazione anche: Massimino De Tollis della Frosolonese (quinto), Alfonso Testamento de ‘Il Laghetto’ Venafro (sesto), Antonio Iacobucci dell’Avis Campobasso (settimo), Rocco Ricci del DLF Campobasso (ottavo) e Antonio De Simio della Monforte Campobasso (nono).

A prender parte alla cerimonia di premiazioni il presidente della FIB Molise, Angelo Spina, che si è soffermato sull’intensa attività della Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo, che in Molise è stata la società precorritrice del movimento femminile con un gruppo di donne che ha funto tra traino. Ad oggi sono oltre cinquanta le donne tesserate nelle bocciofile molisane, diverse delle quali al via al 33° Trofeo ‘San Bernardino’.

“Siamo nel finale di stagione – ha affermato il presidente della FIB Molise, Angelo Spina –. È arrivato il periodo in cui gli atleti raccolgono i frutti della propria annata. Il mese di giugno vedrà due coppie dell’Avis Campobasso (Antonio Di Tota-Maurizio Silvaroli e Salvatore Amorosa-Gennaro Presutti, ndr) prender parte ai Campionati Nazionali di categoria B e C, mentre sarà l’individualista Fernanda Ricciuti de ‘La Torre’ Vinchiaturo a difendere i colori del Molise ai tricolori femminili di C. Successivo appuntamento, il 21 e 22 giugno, la rappresentativa Molise, guidata dal ct Mario Perrella, disputerà la Regional Cup a Sondrio. Un periodo intenso, che vedrà i nostri atleti fuori dai confini regionali”.

Prossimi appuntamenti del calendario gare FIB Molise 2018/2019: domenica 2 giugno Trofeo ‘Santa Lucia’, Coppia Regionale, Civitella Alfedena; 9 giugno Individuale Regionale organizzato dal Bocciodromo Molisano Campobasso; 16 giugno Trofeo ‘Corpus Domini’, Coppia Regionale, organizzata dalla Bocciofila Monforte Campobasso.