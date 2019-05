Il giorno dopo la maratona dello spoglio che ha ufficializzato il ballottaggio nelle due principali città molisane dove si deve scegliere il nuovo sindaco, nel centrosinistra di Termoli il clima lascia trasparire timori e qualche nervosismo, dovuto soprattutto allo scarto di quasi 25 punti percentuali che ha distanziato Angelo Sbrocca dal candidato del centrodestra Francesco Roberti.

Nella sede elettorale di corso Fratelli Brigida martedì pomeriggio 28 maggio il più ottimista è proprio il sindaco uscente, che non se la sente affatto di darsi per vinto e anzi rincara il messaggio già lanciato a caldo. “Il turno di ballottaggio è una partita completamente diversa perché ormai le preferenze ai candidati sono state assegnate e la gente dovrà semplicemente scegliere tra il sottoscritto e Roberti. Ho delle buone sensazioni e siamo qui per organizzare la campagna elettorale dei prossimi 15 giorni”.

Ai suoi che si sono radunati abbastanza numerosi nei locali al centro di Termoli per quasi tre ore di confronto Angelo Sbrocca da buon avvocato chiarisce che la prospettiva della cosiddetta Anatra zoppa, vero spauracchio che incombe sulla fiducia dei candidati, “non è affatto una possibilità scontata”.

Cita i casi di Comuni italiani in cui il sindaco eletto al secondo turno, pur non avendo ai sensi della legge elettorale la maggioranza numerica in Consiglio, è riuscito a ottenerla per via giudiziaria attraverso ricorsi ai tribunali amministrativi che hanno assegnato il premio di maggioranza per ragioni di governabilità.

“Non sarei così sicuro di questa storia che, se dovessi vincere io, non avrò la maggioranza in Consiglio – dice Sbrocca -. E invito Roberti alla prudenza. Prima di tutto occorre verificare, dopo i riconteggi, se effettivamente le sue liste hanno ottenuto il 51 per cento delle preferenze come dicono i dati dell’Ufficio elettorale. Poi bisogna aspettare il calcolo sui seggi che farà la Prefettura e solo allora capire se questo scenario, ovvero l’Anatra zoppa, si potrà prospettare”.

Il sindaco uscente va perfino oltre: “È inutile agitare il fantasma di quest’Anatra quando potrebbe non sussistere nemmeno la possibilità e comunque esiste sempre l’opzione del ricorso, soprattutto con una percentuale sopra il 50 per cento così risicata e, ripeto, ancora da confermare”.

L’Anatra zoppa però è solo una delle incognite che pesano sulla campagna elettorale numero 2 che sia Termoli che Campobasso hanno appena iniziato a sperimentare. Per entrambe le cittadine il dubbio principale riguarda eventuali apparentamenti, ovvero collegamenti con candidati e liste usciti sconfitti oppure, in una prospettiva più realistica, sostegno informale da parte di chi non è riuscito a giocarsi la partita del ballottaggio.

Lo scenario a Campobasso sembra un più nitido, visto che già ieri mattina è stato intrapreso un dialogo tra il Movimento Cinque Stelle di Roberto Gravina, che dovrà vedersela con la leghista Maria Domenica D’Alessandro, e il Partito Democratico.

Niente di ufficiale, nulla che possa essere vincolante, ma un’apertura alla possibilità che parte dell’elettorato di centrosinistra possa esprimere un voto per l’aspirante sindaco pentastellato. È lo stesso segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla, a confermarlo. “Col Cinque Stelle il dialogo è aperto. Vedremo cosa accadrà e comunque per il momento siamo in una fase di confronto”.

Questo è vero per il capoluogo di regione, che potrebbe essere il teatro di un esperimento politico da molti atteso in Italia, ma non per Termoli. O meglio, non ancora, sebbene Angelo Sbrocca dichiari che “tutti i canali di dialogo sono aperti e da parte mia non c’è alcuna preclusione. Anche perché si tratta di un dialogo aperto con gli elettori, perfino quelli del centrodestra”.

Una eventuale operazione di “vicinanza” a Termoli appare molto più inverosimile che a Campobasso per i rapporti tesi tra Nick Di Michele e l’Amministrazione uscente, principale bersaglio delle accuse pentastellate in campagna elettorale.

Altro fattore che potrà esercitare un ruolo nella propaganda per il ballottaggio è il voto disgiunto, ovvero cioè a favore di un candidato sindaco non collegato alla lista scelta per la preferenza. Un fattore che è stato decisivo (per circa 2mila voti) nel risultato di Gravina e che ha danneggiato la D’Alessandro a Campobasso, e che invece c’è stato in minima parte a Termoli, dove Roberti non ha vinto al primo turno proprio per questo, ma i voti che ha perso non si sono riversati su Sbrocca, bensì proprio sul M5S.