Disagi nella zona industriale di Campobasso: contrada Colle delle Api, nei pressi dell’ex pastificio Guacci, è stata chiusa a causa di una perdita di gas dovuta ad un incidente stradale. Due auto sono entrate in collisione e una delle due ha trascinato via una colonnina che distribuisce gas.

L’odore di gas si è subito propagato nella zona e ha allarmato pure gli automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati la polizia e i mezzi dei vigili del fuoco che hanno immediatamente interrotto la fuoriuscita di gas.

Sono in corso le operazioni dei tecnici dell’Italgas per riparare la colonnina. Non ci sono stati feriti.