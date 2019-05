Momenti di tensione e paura questa mattina attorno alle 13,10 all’incrocio fra viale San Francesco e viale padre Pio, a Termoli, per il rogo che ha coinvolto un’auto mentre era in transito in prossimità dell’intersezione. Una alta nube di fumo si è sprigionata dalla macchina e per qualche minuto c’è stato un gran caos, ma per fortuna nessun ferito.

Sembra sia stato lo stesso guidatore ad accorgersi che qualcosa non funzionava. Pochi attimi e il motore della vettura ha preso fuoco proprio mentre stava per fermarsi all’incrocio nei pressi dell’ospedale san Timoteo, davanti a una nota pizzeria della zona. Alcuni automobilisti sono scesi dalle rispettive auto per chiedere aiuto ed è anche intervenuto qualcuno con un estintore per spegnere il rogo.

Decisivo anche l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Necessario anche l’apporto della Polizia Municipale per regolare il traffico.

Per fortuna nessuno si è fatto male e tutto si è concluso per il meglio, ma chiaramente la macchina, all’apparenza un fuoristrada, ha subito grossi danni. La causa dell’incendio dovrebbe essere un cortocircuito mentre la macchina era in cammino.

(Seconda parte del video realizzata da Mido Issa e cortsemente concessa a Primonumero)