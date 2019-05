Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta, intorno alle ore 11.30 di stamane (26 maggio) a Campodipietra, in località Colle Venturo, per un’autovettura uscita fuori strada e finita in una scarpata.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse data il contesto ambientale.

Le persone all’interno dell’auto, una signora e la figlia di cinque anni, si sono prese un bello spavento e, una volta raggiunte dai soccorsi, sono state affidate alle opportune medicazioni da parte del personale medico. Il personale ha collaborato al recupero dell’autovettura dalla scarpata utilizzando un’autogrù.

Sul posto anche Polizia e personale sanitario del 118.