Terribile impatto nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 10 maggio in via dei Lecci, strada periferica a sud di Termoli, verso le 18.30. L’incidente ha coinvolto un’auto, marca Renault e modello Scenic e uno scooter di grossa cilindrata.

Sul mezzo a due ruote viaggiava un ragazzo di 24 anni, residente a Campomarino, che è stato immediatamente trasportato in ospedale a bordo dell’ambulanza del 118, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in codice 2, quello di media gravità.

Da una prima visita avrebbe subito un politrauma e le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. In ospedale, al San Timoteo, è stato sottoposto agli esami radiografici per accertare la possibile esistenza di fratture.

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso ed a gestire il traffico, coadiuvati da una pattuglia dei Carabinieri che ha sottoposto il guidatore a bordo dell’auto ai test di routine.