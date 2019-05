‘Un film rivoluzionario’, così è stato descritto più volte ‘Lovers’, l’ultimo film del regista Matteo Vicino che sarà ospite dell’Aut Aut Festival sabato 18 maggio alle 18 a Termoli al Cinema S. Antonio, ingresso libero.

L’autore sarà intervistato da Valentina Fauzia, giornalista, ideatrice e curatrice del festival. Seguirà la proiezione del film ‘Lovers’.

Un film che ha come obiettivo quello di tentare di trasmettere al pubblico la percezione netta del baratro culturale che attraversa il mondo occidentale. “La mancanza di cultura e l’incapacità di avvicinarsi alla letteratura ha prodotto arte di basso livello nel cinema, nella musica e queste mancanze diventano un male che attanaglia la società rendendola povera – così il regista Vicino descrive il suo film -. Lovers, attraverso l’amore parla di cultura e di relazione tra i due sessi”.

Matteo Vicino, noto regista di pellicole ‘scomode’, è scrittore e sceneggiatore. Collabora con la Polizia stradale Italiana, il Ministero dell’interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca come formatore ed educatore di giovani attraverso creazioni artistiche.

Il suo primo lungometraggio, Young Europe, è tratto dal suo romanzo omonimo pubblicato da Aliberti Editore nel 2010. La pellicola è stata presentata al Parlamento Europeo nel novembre 2011. Il 19 luglio 2012 è stato proiettato al Giffoni Film Festival come evento speciale e fuori concorso al Festival internazionale del cinema di Venezia nel 2013. Ha vinto il Festival di Milano per la miglior regia e ha ottenuto due candidature per miglior montaggio (Matteo Vicino) e miglior attrice protagonista (Victoria Oberli). Nel marzo 2013 è uscito nelle sale cinematografiche il suo secondo lungometraggio, Outing – Fidanzati per sbaglio.

Il suo terzo film, Lovers, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio alla Regia nella categoria Film straniero al Fort Lauderdale International Film Festival.

Fanno parte del cast di Lovers: Primo Reggiani, Antonietta Bello, Margherita Mannino, Luca Nucera e Ivano Marescotti. Ecco la trama di ‘Lovers’: Costruito simmetricamente, il film sviluppa quattro storie con gli stessi attori in ruoli diversi che si dipanano a Bologna tra tradimenti, feroci vendette, colpi di scena e una riflessione sull’importanza della cultura. Federico, geloso dell’amico Andrea, scatena una guerra basata su colpi bassi e tradimenti accompagnati da Giulia, Dafne e da una splendida interpretazione di Ivano Marescotti.

Ricordiamo che l’Aut Aut festival è una rassegna culturale curata dal Comune di Termoli giunta ormai alla sua quinta edizione. Dopo il primo appuntamento con il professore Giovanni Ziccardi dello scorso 27 aprile ci sarà l’appuntamento del 18 maggio e, in data da definire, quello con il giornalista Corrado Augias.