Auguri a Nerio Fiorito per la sua prima Comunione

Amore bello,

Oggi è uno di quei giorni importanti della tua vita da cristiano, in

cui, anche se non ancora del tutto cosciente di ciò che rappresenta

davvero questa giornata, hai scelto di accogliere Gesù nella tua vita,

riconfermando ciò che anni fa scelsero per te la tua mamma ed il tuo

papà.

Tesoro caro, in questo ultimo anno la vita ti ha messo davanti ad una

prova talmemte grande da superare, che , nonostante la tua tenera età ,

hai affrontato e continui ad affrontare con giudizio e con la

consapevolezza che purtroppo la vita è imprevedibile , non fa sconti e

non risparmia nessuno, neppure i più piccoli. Oggi al tuo fianco ad

accompagnarti in questo cammino di fede, avrebbero dovuto esserci la tua

mamma ed il tuo strairdinario papà, ma la sua , purtroppo, sarà una

presenza invisibile ai nostri occhi, ma indiscutibilmente concreta nel

tuo cuore più che nei nostri. Sei cresciuto, inevitabilmente cambiato,

ma oggi più che mai è impossibile non notare quanto tu gli somigli,

fisicamente e caratterialmente. Solare, ma allo stesso tempo riservato,

esattamente come hai scelto di vivere la sua assenza , chiedendo quel

tanto che basta per capire che tutto sarebbe cambiato, così come avrebbe

fatto lui stesso. Piccolo, grande ometto , oggi noi tutti cercheremo di

fare in modo di colmare in qualche maniera questo enorme vuoto. Siamo

qui ad onorarti , affidando al più anziano degli zii il compito di

rapprezentarci tutti al tuo fianco (saremmo stati in troppi da far

accomodare al banco).

Giuseppe e Ivana non potevano che dare vita ad una meravigliosa creatura

come te (e quella monella della tua sorellina) , traccia indelebile del

loro grande amore.

Ti vogliamo bene .

Auguri piccoletto da noi tutti … zii , cugini e nonni compresi.