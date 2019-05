Auditorium e sedi associazioni, l’edificio di via Elba continua a ‘crescere’: a giorni il bando

Si modifica praticamente giorno per giorno l’aspetto di via Elba per effetto della realizzazione in atto di un edificio che sarà adibito ad auditorium e sede delle associazioni al primo piano, oltre che a supermercato al pian terreno.

I lavori della ditta Gentile costruzioni di Montenero di Bisaccia vanno avanti a pieno ritmo, come si può vedere anche a occhio nudo dalla continua trasformazione dello stabile. Nella giornata di ieri 17 maggio gli operai hanno anche sistemato un nuovo cartellone che indica con un rendering come verrà l’edificio una volta completato, attorniato da aree verdi e parcheggi.

Intanto, dopo l’incontro in municipio fra amministratori comunali e molte associazioni, si attende a giorni la pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione utile a stabilire i criteri di assegnazione delle 22 sedi alle associazioni che presenteranno domanda singolarmente o in collaborazione con altre associazioni dello stesso ambito.

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2019 o al più tardi nei primi mesi del 2020, stando a quanto detto dal sindaco ai rappresentanti delle società.