Si sono svolte ieri 12 maggio due competizioni alle quali hanno preso parte alcuni atleti dell’Athletic Club Termoli, riportando a casa, come accade ormai spesso negli ultimi tempi, ottimi risultati per loro e per la società podistica termolese.

A Pescara si è svolta l’annuale edizione della “Pescara Half Marathon-Maratonina del Mare”, gara purtroppo condita da condizioni meteo avverse con pioggia battente e clima autunnale che comunque hanno inciso poco sulle buone prestazioni di Pasquale Sorella che chiude i 21 km in 1 ora 28 minuti e 28 secondi, Fabrizio Asiatico al suo personal best in 1 ora 37 minuti e 39 secondi, Michele Di Bona in 1 ora 51 minuti e 29 secondi e Rocco Giacomodonato che termina in 2 ore 1 minuto e 57 secondi.

A Campobasso invece sempre in condizioni climatiche che definire primaverili è paradossale si è svolta la 19° edizione del Trofeo Avis Admo Memorial Carmela Battista e Severino Laudati, terza tappa del Corrisannio 2019, competizione sui 9,8 km che ha visto giungere sul podio di categoria piazzandosi secondo Roberto Colonna con il tempo di 39 minuti e 41 secondi. Invece Angelo Tronca giunge 15° di categoria con il tempo di 42 minuti e 48 secondi.