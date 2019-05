Colonnine di ricarica per veicoli elettrici in arrivo a Larino. Il Comune infatti ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la società Enel X Mobility, per la creazione di una rete di ricarica elettrica nel centro urbano, con l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile.

“Considerato che il trasporto contribuisce in maniera sostanziale all’inquinamento atmosferico e all’aumento delle emissioni di gas serra – si legge in una nota diffusa via Facebook dal Comune -, l’Amministrazione comunale ha individuato tre siti e concordato con Enel X l’installazione di altrettante colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

Il protocollo prevede l’installazione fino a 5 colonnine per il rifornimento di energia elettrica, che verranno collocate in punti strategici della città”.

Inoltre “secondo quanto stabilito dal disciplinare sottoscritto, che ha una durata di otto anni e non comporta oneri diretti a carico del Comune, spetta a Enel X progettare le aree dedicate al rifornimento, richiedere le autorizzazioni necessarie e provvedere all’installazione delle colonnine, che restano di proprietà della società, occuparsi di tutte le attività di collaudo e realizzare l’opportuna segnaletica orizzontale.

Al Comune di Larino spetta, invece, il compito di individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale che della visibilità, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo delle colonnine per la durata dell’accordo, facendo in modo che gli stalli vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica”.

Secondo quanto riferiscono dall’Amministrazione guidata dal primo cittadino Pino Puchetti “la creazione di una rete di ricarica elettrica è solo il primo di una serie di interventi che l’Assessore comunale ai trasporti Alice Vitiello vuole attuare per rendere Larino una città moderna ed efficiente, a beneficio della comunità e delle persone che si recano nel nostro Comune”.