Ariston, ultimo atto: anche per il Consiglio di Stato si può demolire “ma il progetto va ridotto”

Il vecchio cinema-teatro Ariston di Campobasso potrà essere demolito. A pronunciare l’ultima parola su una vicenda giudiziaria che tiene banco da anni è stato il Consiglio di Stato che proprio oggi, 9 maggio, ha confermato ciò che già il Tar aveva detto. E cioè che l’abbattimento dell’immobile è possibile a patto di rimodulare, ossia ridurre, il progetto immobiliare.

La vicenda ha inizio nel 2014 quando la società Ariston della famiglia De Benedittis (difesa dall’avvocato Salvatore Di Pardo) decide di trasferire alla Gpe group le proprie quote al fine di consentire a quest’ultima di demolire e ricostruire lo stabile di via Cardarelli, nel cuore del centro storico della città, per adibirlo ad uso residenziale e commerciale. Appartamenti e negozi, insomma, al posto di un palazzone ormai ammuffito che cade a pezzi e che è stato recentemente anche messo in sicurezza per la continua caduta di calcinacci lungo via Isernia e via Larino.

Il progetto sarebbe stato possibile grazie alle premialità previste dalla legge sul Piano casa.

Ma come sa bene chi ha seguito il caso Ariston, a paralizzare le intenzioni della Gpe group una serie di ricorsi e controricorsi che hanno allungato a dismisura i tempi di una decisione apparsa, ai più, inevitabile nel momento in cui si lascia a un privato, cioè De Benedittis, la responsabilità di un immobile che ‘pubblico’ lo è solo per un valore affettivo. Persino il vincolo architettonico che ne giustificava l’interesse culturale è caduto e non c’è stato, se non nelle intenzioni troppo vaghe delle ultime amministrazioni, un reale interesse a recuperare la sala teatro.

Oggi invece il Consiglio di Stato ha ribadito che l’intervento edilizio programmato sull’Ariston è possibile purché lo stesso sia assoggettato al rispetto delle distanze minime tra i fabbricati: dieci metri almeno dalle case antistanti. Questo perché – e già i giudici amministrativi nel 2016 lo avevano stabilito – non si tratta solo di demolire e ricostruire l’esistente ma di realizzare un fabbricato “diverso per forma e per sagoma, mediante sopraelevazione (dagli originari due piani si passa a nove piani, per un’altezza di circa 26 metri), aumento di volume e di superficie (da circa mq 1.000 si passa a circa mq 9.000) e mutamento della destinazione d’uso (da cinema teatro a residenza e locali commerciali)”.

Tutte caratteristiche che impongono, per legge, i 10 metri di distanza “tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.

Il progetto immobiliare, dunque, può andare avanti ma sarà ridimensionato.