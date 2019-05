Si presenti: chi è e cosa fa nella vita?

Sono Antonio Selvaggio, ho 53 anni, sono impiegato professionale presso la FCA di Termoli.Sono sposato e ho due figli. Sono impegnato nel sociale.

Con quale lista e a sostegno di quale candidato sindaco é presente in questa campagna elettorale?

Lega Salvini Molise a sostegno di Francesco Roberti candidato sindaco.

Perché ha deciso di candidarsi?

Perché la mia e la nostra Termoli, attraverso il buonsenso, possa primeggiare e diventare una eccellenza nazionale.

Cosa vuole fare per Termoli?

Idem come sopra.

Quali sono le sue priorità amministrative?

Tre sono i punti prioritari:

1 Salvaguardia ambientale – Attraverso un deciso e funzionale intervento sui depuratori riconquistare la bandiera Blu con tutto quello che comporta.

2 Diritto alla salute – Ottimizzare con interventi mirati l’accesso del cittadino qualunque al servizio sanitario.

3 Viabilità – Creare parcheggi in periferia con un servizio navetta gratuito ed efficiente.

Perché pensa di poter dare un contributo alla crescita della città?

Sono convinto che pochi punti, come i tre esposti precedentemente, se realizzati, faranno la differenza.

Quali sono i problemi maggiori della città e come si potrebbero risolvere?

Non sono pochi, né di poco conto.

Oltre ai sovraesposti sottolineo le periferie abbandonate a se stesse, la viabilità, il parco comunale saturo di progetti irrealizzati ecc.

Come immagina Termoli fra 5 anni?

Bandiera Blu da 4 anni

Fra oltre 250 candidati perché la gente dovrebbe votare lei?

Perché le mie idee sono vincenti non per me ma per la città che ha bisogno solo di tre cose: idee, cuore e coraggio.