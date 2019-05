TERMOLI - VIDEOINTERVISTE

Roberti: “Abbiamo già la maggioranza in Consiglio”. Sbrocca: “Al ballottaggio cambia tutto, partita aperta”. Di Michele: “Pressioni per danneggiarci” foto

Il candidato di centrodestra è tranquillo: "Con il 48% e più sicuri di farcela. Per 250 voti mancata vittoria al primo turno". Il sindaco uscente, che si è fermato al 23,5% e andrà al ballottaggio contro il centrodestra, chiarisce: "Più affinità con i 5 Stelle e Marcella Stumpo che col centrodestra". Il candidato pentastellato, che per poco non è andato al ballottaggio, accusa: "Negli ultimi giorni sono successe cose gravissime: hanno fatto di tutto per non farci andare al ballotaggio e ci sono riusciti".

Più informazioni su Termoli

