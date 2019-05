Si presenti, chi è e cosa fa nella vita?

Capecce Andrea Piero, 26 anni, dopo aver lavorato 4 anni nel commercio, ho deciso di intraprendere la carriera universitaria, iscrivendomi al corso di laurea che rispecchiava la mia passione: scienze della Politica e dell’Amministrazione.

Con quale lista e a sostegno di quale candidato sindaco è presente in questa campagna elettorale?

Innanzitutto ho voluto prima confrontarmi da cittadino con le due forze politiche che attualmente governano a livello nazionale, alla fine la mia coscienza ha optato per la lista del Movimento 5 Stelle Termoli, sostenendo quindi la candidatura di Nick Di Michele.

Nick si è meritato sul campo la fiducia perchè ha lavorato bene sul territorio: ha messo cuore, passione, dedizione per questa città, è stato cinque anni sempre tra la gente, si è preso più querele che stipendi, ha portato avanti battaglie giuste ed è uno giusto, andare contro lui significava andare contro la mia coscienza. Il nostro candidato sindaco è un leader, lo stimo molto e sono felice che mi abbia voluto a tutti i costi nella sua squadra perché mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco, di fare quello che ho sempre sognato, perché per me la politica è l’attività pratica più alta che un uomo possa svolgere nella sua vita per la piena realizzazione di sé.

Perché ha deciso di candidarsi?

Platone diceva che “una delle punizioni che ti spettano per non aver partecipato alla politica è di essere governato da esseri inferiori”. O siamo Noi che ci interessiamo della Politica, o inevitabilmente sarà sempre e solo la Politica a interessarsi del futuro di ognuno di Noi, per questo ho detto “basta, è ora di provarci e di cambiare questa città!”.

Cosa vuole fare per Termoli?

Voglio dare a Termoli un preciso indirizzo politico, gettando le basi per creare le condizioni necessarie affinchè un giovane che vuole mettere su casa e famiglia qui venga messo nelle condizioni di poterlo fare. Emigrare deve diventare una libera scelta e non una costrizione, oggi per molti giovani andare via è un obbligo per costruirsi un futuro dignitoso.

Quali sono le priorità amministrative?

L’università, il rilancio delle scuole professionali, con particolare riferimento all’Istituto Tecnico Nautico e la lotta contro il sotto-salario. Bisogna dialogare con l’Unimol e con il Ministero dell’Istruzione per far diventare Termoli una città universitaria, istituendo corsi professionalizzanti e richiesti dal mercato del lavoro, per arginare l’emigrazione giovanile e incrementare la presenza degli studenti provenienti da altre località d’Italia.

Occorre puntare sulle scuole professionali e rilanciare il Nautico, che deve tornare ad essere un polo di eccellenza per la formazione dello studente e porre fine alla questione delle paghe da due euro all’ora, che non consentono ad una giovane coppia di costruire il proprio futuro.

Perché pensa di poter dare un contributo alla crescita della città?

Perché penso di avere delle idee giuste, che ho condiviso da ottobre con questo splendido gruppo, per il rilancio della città: puntare sulla cultura, sulla dignità del salario del lavoratore, sulla democrazia partecipata, sulla riqualificazione dei quartieri e delle aree depresse, dei litorali, del parco comunale, porre fine alla questione del depuratore del porto, puntare sullo sport, tutelare il borgo medievale dicendo No al tunnel e avere un trasporto pubblico e privato notturno, per evitare gli incidenti stradali e il ritiro delle patenti di guida se hai bevuto alcolici. Credo che siano dei punti programmatici che potrebbero cambiare in meglio questa città.

Quali sono i problemi maggiori della città e come si potrebbero risolvere?

L’ho detto prima, la mancanza di corsi di laurea professionalizzanti, il non puntare sulle scuole professionali, il non fare nulla per evitare il sotto-salario, quartieri e litorali non qualificati, la questione del depuratore del porto che ha continuato in questi anni a sversare in mare sporcizia non depurata e maleodorante. Come si risolvono? Innanzitutto mettendo cuore e passione nell’amministrare la città. Poi fare pressione alle autorità competenti in materia. Ad esempio sul depuratore, la prima cosa che andrà fatta, sarà chiamare il Ministro Toninelli e lo staff di ingegneri del Ministero delle Infrastrutture per studiare la soluzione migliore e mettere fine a questa vicenda. Inoltre è necessario tagliare le spese inutili di bilancio a favore delle spese utili.

Come immagina la città tra cinque anni?

È una bella domanda questa, ci siamo detti con Nick e i ragazzi che non dobbiamo guardare ai prossimi 5 anni ma al medio e lungo termine. Se riuscissimo a risolvere comunque la questione del depuratore del porto, a far diventare Termoli una città universitaria, a contrastare le situazioni di sopruso a discapito del lavoratore, credo che questi interventi sarebbero già dei risultati grandiosi.

Perché tra 250 candidati la gente dovrebbe scegliere lei?

Perché sono un’idealista. Ritengo che abbiamo bisogno di meno ragionieri al timone della macchina amministrativa e di più cuore, passione, valori, ideali.

Don Milani diceva che “l’obbedienza non è più una virtù” e Bertolt Brecht tuonava che “quando un’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere”. Per me queste due citazioni dovrebbero essere il vangelo per ogni aspirante politico.

Sono cresciuto a pane e politica fin da bambino. È la passione della mia vita. Mi conosco, voglio un’amministrazione di lotta e di governo, per cambiare una volta per tutte questa splendida città. E possiamo farcela perché nella vita, se puoi sognarlo puoi farlo.