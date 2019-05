Ancora successi in terra pugliese per l\'Athletic Club Termoli

Ancora successi per l’Athletic Club Termoli in terra pugliese. Ieri, domenica 5 maggio, due atleti del club termolese hanno preso parte alla “V edizione della Mezza maratona delle Cattedrali” con partenza da Bisceglie ed arrivo a Giovinazzo. Una gara di 21 km inserita nel calendario Fidal nazionale. La competizione è partita dalla pista di atletica dello Stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie ed ha visto giungere in seconda posizione assoluta al traguardo l’atleta Andrea Muratore con il tempo di 1 ora 21 minuti e 9 secondi. “A lui vanno i complimenti di tutta la nostra società e l’augurio di poter continuare a mietere successi con indosso i nostri colori sociali”, così dal Club.

Ottima prestazione anche per Di Palma Marco, trentesimo assoluto con il tempo di 1 ora 36 minuti e 23 secondi. “Speriamo di poter continuare ad aggiornarvi su questi ottimi risultasti anche nel prossimo week end nel quale sono in programma altre competizioni che vedono impegnati alcuni dei nostri atleti master. Buona corsa a tutti”.