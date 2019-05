Amor, c’ha nullo aratro amar perdona

Una dichiarazione d’amore incisa sulla terra. Un cuore scavato con gli arnesi rurali e ben visibile dalla Bifernina che, a dispetto di un maggio freddo e velenoso, di clima avaro e colpi bassi, racconta agli occhi di chi passa (e fa i conti con limiti, divieti e semafori in quella via crucis che è il viaggio in Molise), che i sentimenti esistono e resistono. Un caso eclatante e senza ombre di resistenza affettiva. Prendiamo esempio.