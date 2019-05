Prosegue la rassegna culturale del Comune di Termoli Aut Aut Festival e sabato 11 maggio alle ore 17 al cinema Sant’Antonio ci sarà l’ospite più atteso: il giornalista e autore Corrado Augias. L’ospite sarà sul palco del Cinema Sant’Antonio con Valentina Fauzia, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Termoli, giornalista ideatrice e curatrice del Festival Aut Aut.

Un evento davvero imperdibile questo secondo dei tre appuntamenti del festival culturale giunto ormai alla sua quarta edizione. Con l’illustre ospite la conduttrice darà vita ad un dibattito intitolato significativamente ‘Questa nostra Italia…. c’è tanto da dire’.

Difficile non conoscere Corrado Augias. Storico reporter e inviato negli Stati Uniti per l’Espresso, Panorama e Repubblica, fu lui il 6 giugno del 1968 a dare per primo la notizia dell’assassinio del presidente Robert Kennedy poiché in quel momento si trovava presso l’Hotel Ambassador di Los Angeles e diede in diretta la notizia. Ha vissuto a lungo tra l’Italia e gli Stati Uniti, è autore di moltissimi programmi televisivi come “Telefono giallo” e “Babele”, dedicato ai libri. Ha condotto per diverse stagioni su Rai Tre la striscia della durata di circa 30 minuti “Le Storie – diario italiano”, un approfondimento culturale quotidiano sugli argomenti più disparati, dalla musica, alla letteratura, fino alla storia recente e alle arti figurative. Sempre su Rai Tre ha condotto “Enigma”, trasmissione dedicata a fatti e personaggi del passato.

In qualità di scrittore giallista è autore di molti libri, tra i quali: “Sette delitti quasi perfetti” (1989), “Una ragazza per la notte” (1992), “Quella mattina di luglio” (1995) e “Tre colonne in cronaca” (1987, scritto assieme alla moglie Daniela Pasti). Augias scrive inoltre nel 1983 il libro “Giornali e spie. Faccendieri internazionali, giornalisti corrotti e società segrete nell’Italia della grande guerra”, nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917.

Nel 2006, in collaborazione con il docente bolognese Mauro Pesce, Augias è autore del libro “Inchiesta su Gesù” nel quale affronta, nella forma di un dialogo fra i due coautori, i molti aspetti più o meno noti della persona e del personaggio centrale della religione cristiana. Attualmente conduce su Rai Tre “Quante Storie”, programma di libri e attualità che racconta il nostro tempo e i nodi della società contemporanea.

Tra i vari riconoscimenti ricevuti in carriera spiccano su tutti l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2002), il titolo di Cavaliere di Gran Croce (2006) e la Legion d’onore della Repubblica Francese (2007).

L’ingresso è libero.