Alla Rsa di Larino si festeggiano i 100 anni della signora Amalia

“Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni!” Questa celebre citazione di Abraham Lincoln è il titolo del divertente pomeriggio all’insegna di clown terapia, organizzato martedì 28 maggio alle 16 alla Residenza Sanitaria Assistenziale di Larino, per festeggiare la neo centenaria Amalia De Angelis, ospite della struttura, partner dell’iniziativa l’associazione Sorridere Sempre onlus.

“Abbiamo scelto questa frase di Abraham Lincoln, come tema del compleanno della signora Amalia, perché è una persona deliziosa e gentile che ha sempre avuto e speriamo ne abbia ancora per il futuro, uno spirito di Socialità, Fraternità ed Altruismo veramente encomiabile” dicono dalla RSA. “Festeggiamo i suoi 100 anni tra sketch, musica, un po’ di magia e con l’allegria che ci regaleranno i missionari del sorriso: i volontari dell’associazione Sorridere Sempre onlus”.

“Madre affettuosa sempre dedita alla famiglia ed al lavoro… anche quando questo la costringeva a stare fuori casa per tutto il giorno. Ospitalità e cordialità sono le sue caratteristiche innate, quando si tratta di invitare qualcuno nella propria casa. Era sempre pronta a preparare pranzi per molte persone senza mai lamentarsi, per tenere riunita la famiglia ed amici”. Così descrive Amalia sua figlia Luisa, quest’ultima autrice silenziosa di questa bella sorpresa per la sua mamma.

Tutto è pronto per festeggiare il 100° compleanno di Amalia De Angelis la festa può iniziare.