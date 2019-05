Campobasso

Aggressione nel sottopasso, la telecamera non ha registrato: falle nel sistema. Il sindaco: “Le metteremo anche nel tunnel”

La polizia di Campobasso che sta lavorando al caso della 24enne assalita da un uomo di colore con uno spray urticante, ha dovuto fare i conti con la mancanza di immagini da parte dell'unica videocamera presente su via Novelli e che non ha catalogato tutti i frame di quel giorno. Il primo cittadino intanto annuncia di aver avuto contatti con i vertici di Ferrovie per piazzarne altre in tutta la stazione