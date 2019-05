Affluenza, S.Martino ha percentuale più alta. A Castelmauro meno di uno su dieci alle urne

È del 19,10 la percentuale di votanti nei 37 comuni del Molise che rinnovano il consiglio comunale alla prima rilevazione sull’affluenza, alle ore 12. Il dato fa la media fra paesi in cui c’è già un’affluenza abbastanza alta, come San Martino in Pensilis dove ha votato il 23,75 per cento e altri in cui è bassissima. A Castelmauro infatti è all’8,96 per cento.

Da rilevare come a Santa Croce di Magliano, dove c’è una sola lista presente e sarà decisivo il quorum, il dato di mezzogiorno dice 21,05 di votanti dopo cinque ore.

Più basso il dato per le Europee. Alle 12 in provincia di Campobasso ha votato il 16,39 per cento degli aventi diritto. In tutto il Molise è del 15,36 per cento (dato in aggiornamento).

Tutti i dati sull’affluenza sono sul sito della Prefettura di Campobasso e si possono consultare cliccando qui.