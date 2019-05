Giornata di formazione sabato 11 maggio sugli istituti dell’affido e dell’adozione. All’interno del Percorso sulla Genitorialità, il Centro di Aiuto alla Famiglia “Amoris Laetitia” offre un percorso informativo e formativo più approfondito rivolto a chi è interessato a conoscere le varie dimensioni dell’accoglienza, in particolare nella forma dell’Affido e dell’Adozione.

Attraverso una metodologia interattiva – spiegano il direttore, don Gianfranco Lalli e Isabella Cordisco, responsabile dell’area formazione – sarà possibile confrontarsi su diverse tematiche: i principi e l’iter dell’affido, i problemi delle famiglie di origine, i vissuti dei bambini e le risorse che le famiglie, che si rendono disponibili ad accoglierli, possono mettere a disposizione”.

Il percorso è aperto a tutti coloro che sono interessati ad aprirsi all’accoglienza, in particolare all’affido, non agli operatori, per questi ultimi sono in programma altri percorsi specifici. La partecipazione al percorso non impegna all’affido, non è vincolante, è semplicemente occasione per avere un primo approccio al tema dell’accoglienza per esserne informati e formati in modo adeguato. L’iniziativa sarà curata da Marina Piccolo e Patrizia Moretti, psicologhe dell’Università Salesiana di Massa.

Possono partecipare famiglie con o senza figli oltre che singoli.

L’appuntamento è per sabato 11 maggio, dalle 11 alle 18, nella sede del centro (piazza Sant’Antonio, 4 a Termoli) con pausa pranzo.

È possibile segnalare la partecipazione telefonando (3476334582) o recandosi al Centro aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (mattino 9 – 13 ; pomeriggio 15-19); oppure mandando una mail a info@centroaiutoallafamiglia.it