Ad Assisi per la ‘bella’, Airino in campo per la partita decisiva della serie

Chi vince va avanti, chi perde va a casa. Partita senza appello quella di stasera 11 maggio dalle 21,15 fra Virtus Assisi e Italiangas Airino Termoli. Il quintetto molisano si gioca tutto in gara 3 dei quarti playoff promozione di serie C Silver Umbria/Marche/Abruzzo/Molise, dopo aver conquistato una splendida vittoria al supplementare in gara 2 che ha così trascinato la serie alla bella.

Al palasport Santa Maria degli Angeli la pressione sarà tutta sulle spalle di coach Piazza e i suoi ragazzi, che sembravano aver messo le mani sulla serie, mercoledì scorso a Termoli, ma si sono visti raggiungere da una ‘bomba’ di Leonzio nei tempi regolamentari e sorpassati a pochi istanti dal termine dei supplementari da un altro decisivo tiro da tre, in quel caso di Marinaro.

Coach Di Lembo e i suoi non hanno quindi nulla da perdere e potranno giocare con la mente sgombra, consapevoli di aver fatto già una bella stagione. Chi vince gara 3 affronterà nel turno successivo la Teramo a Spicchi.