Ad Acquaviva si rinnova la venerazione della reliquia di San Primiano

Come ogni anno, il 15 maggio ad Acquaviva Collecroce viene esposta la Reliquia del Martire San Primiano, compatrono della diocesi di Termoli- Larino, appunto nel giorno in cui si ricorda il suo Martirio.

Nella giornata ci sarà la recita del Santo Rosario e la Santa Messa con la Venerazione della Sacra Reliquia. Acquaviva ha l’onore di possedere una Reliquia del santo già dal 1700. San Primiano, martire Larinese, fu ucciso insieme a san Firmiano e san Casto proprio nella città di Larino. Dato che ad Acquaviva Collecroce esisteva un monastero intitolato Sant’Angelo in Palazzo che dipendeva dalla Commenda di san Primiano di Larino, si pensa che la Reliquia sia giunta in paese grazie a questo legame. Il popolo acquavivese conserva gelosamente questa Reliquia e la onora ogni anno in questo dì.