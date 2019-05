ABC del fai da te: alcuni consigli per iniziare al meglio

Hai voglia di utilizzare le mani in maniera funzionale e creativa? Allora perché non ti dedichi al fai da te? Si tratta di un’attività che permette di mettere alla prova le proprie abilità e di acquisire, se attuata con passione e dedizione, numerose competenze in tanti campi differenti.

Tuttavia, non è possibile, ma soprattutto non è conveniente, improvvisarsi tutto fare, in quanto si rischia di farsi male, nonché di trasformare in un vero e proprio dramma situazioni che necessitano, per essere risolte, solo di interventi minimi e poco pericolosi.

Dunque, è bene documentarsi, anche quando si acquisisce dimestichezza ed esperienza, leggendo manuali specifici, seguendo corsi di bricolage e guardano i tutorial disponibili online. Del resto, nessuno nasce sapendo fare tutto. Ma ciò non basta per approcciarsi al meglio del fai da te e per ottenere buoni risultati. Dunque, cosa bisogna fare? Scopriamolo insieme.

Lavorare in sicurezza e senza correre rischi

Acquisire competenze è importante, ma lo è anche operare in sicurezza. Infatti, soprattutto in caso di inesperienza, gli incidenti sono all’ordine del giorno e basta davvero poco per farsi male, anche in maniera piuttosto seria. Dunque, è fondamentale prendere tutte le precauzioni possibili per scongiurare eventuali situazioni spiacevoli. In particolare è importante acquistare pantaloni da lavoro, nonché maglie, tute di protezione, scarpe antinfortunistiche, guanti ed occhiali protettivi.

Tuttavia, è importante scegliere prodotti di qualità, realizzati con materiali appositi, e delle migliori marche, così da preservare al meglio le parti più deboli e delicate del corpo. Oltre a ciò, però, è necessario evitare di lasciare cavi in giro ed attrezzi accessi incustoditi, ma anche di stare a contatto con l’acqua in caso di utilizzo di elettricità. Di fatto, l’ambiente di lavoro deve essere ordinato e privo di elementi disturbanti che potrebbero far inciampare l’operatore.

Acquistare gli attrezzi giusti ed indispensabili

Estremamente importanti sono anche gli strumenti e gli utensili da lavoro. Che cosa è necessario avere per cominciare? Prima di tutto è bene sottolineare che non è indispensabile acquistare tutto subito, ma è meglio andare per gradi, così da vedere se si tratta di una passione momentanea o di un interesse duraturo, ma anche per capire verso quale ramo del fai da te ci si vuole spingere.

Infatti, vi sono persone che si dedicano solo alla lavorazione del legno ed altre solo a ciò che riguarda i lavoretti di riparazione. Dunque, è bene partire con una cassetta degli attrezzi equipaggiata con gli arnesi di base, vale a dire: pinza, martello, chiave a pappagallo, cacciaviti di vario genere, tronchese, chiavi inglesi, seghetto con lame per ferro, set di chiavi a brugola, metro arrotolabile, trapano, lampada trasportabile da officina e livella a bolla.

Non bisogna dimenticare, poi, la minuteria, come viti, chiodi, bulloni e così via. Per avere tutto in ordine ed a portata di mano, oltre alla cassetta degli attrezzi, è possibile posizionare in garage o in cantina un piano da lavoro, possibilmente dotato di cassetti e scomparti. In più, onde evitare di creare confusione, è bene riporre gli attrezzi sempre allo stesso modo.