Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, sono intervenuti con due mezzi e un’autoscala in Contrada Colle delle Api, periferia di Campobasso, per l’incendio del tetto di una casa rurale.

Le fiamme, favorite dal tetto in legno della casa rurale, al momento dell’intervento disabitata, sono state spente. Il 115 ha scongiurato il propagarsi dell’incendio.

Probabile causa del rogo della copertura in legno la canna fumaria del caminetto, dalla quale sono partite le fiamme. Sono in corso accertamenti e verifiche tecniche, e non è escluso che qualcuno sia entrato nella casa in maniera abusiva e abbia acceso un fuoco.