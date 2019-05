Le 2 sfide elettorali più importanti del Molise finiscono entrambe al ballottaggio. Se ne riparlerà tra due settimane, e precisamente domenica 9 giugno, quando sia a Campobasso che a Termoli si terrà il secondo turno delle consultazioni amministrative 2019. Ballottaggio in entrambi i centri, ma si parte da due presupposti molto diversi. A Termoli infatti il candidato di centrodestra Francesco Roberti supera il 48% delle preferenze e parte con un vantaggio nettamente superiore di quello di Maria Domenica D’Alessandro, esponente della Lega che nel capoluogo di regione guida una coalizione di centrodestra. Per lei la percentuale si attesta attorno al 40%.

Una lunga giornata quella dello spoglio di lunedì 27 maggio che alle 22 e 30 della sera non è ancora conclusa. Ma ormai, sotto il profilo della matematica, il dato è inamovibile. Secondo turno, dunque, per entrambe le cittadine.

Francesco Roberti, ingegnere e professore di informatica di 52 anni, ha sfiorato per un soffio la vittoria al primo turno. Le sue liste, 6 complessivamente, hanno invece superato il 50% delle preferenze. L’uscente Angelo Sbrocca, avvocato della stessa età, si è fermato al 23,5% delle preferenze. Un risultato deludente, almeno secondo quelle che erano le aspettative della coalizione di centro-sinistra, che in questo caso è formata da quattro liste a suo sostegno. Distanzia di poco Nick Di Michele, candidato del 5 Stelle che non è riuscito per poco ad arrivare al ballottaggio. Più indietro Marcella Stumpo, che con un 7,5% ottiene comunque un buonissimo risultato con la sua Rete della Sinistra.

Per quanto riguarda invece Campobasso è proprio il pentastellato Roberto Gravina che sarà protagonista del ballottaggio. L’esponente del MoVimento 5 stelle, che già 5 anni fa aveva sfiorato la possibilità di andare al secondo turno contro Antonio Battista, ha già ricevuto i complimenti dell’uscente. Proprio Battista infatti ha deciso di ufficializzare la sconfitta con una conferenza stampa nella quale ha ringraziato quanti gli sono stati vicini, i candidati che lo hanno supportato, riconoscendo tuttavia che il distacco è evidente e incolmabile.

Battista, per pochi giorni ancora presidente della provincia di Campobasso, sarà in minoranza come consigliere. Il Partito Democratico anche qui non ha raggiunto i risultati sperati, e si attesta a una percentuale molto bassa. D’altronde la notizia della giornata, sul fronte centrosinistra, è la sconfitta della lista di Vittorino Facciolla, segretario del partito democratico, nella sua San Martino in Pensilis. Una sconfitta condivisa, di fatto, con i numeri delle urne riportati dal Pd sia a Termoli che a Campobasso.

E se nel capoluogo la giornata si conclude con una grande festa nella sede dei 5 Stelle, a Termoli il centrosinistra – che pure andrà al secondo turno -non sta attraversando un momento entusiasmante. Il divario, d’altronde, non apre a troppe speranze. E un eventuale apparentamento tra Sbrocca, i 5 Stelle di Di Michele e la Rete della sinistra di Marcella Stumpo appare una ipotesi oltremodo improbabile. Diversa, radicalmente, la situazione a Campobasso, dove secondo le prime indiscrezioni politiche che circolano, sembra già che Battista possa sostenere proprio Gravina, del 5 Stelle, con il quale si è complimentato telefonicamente.