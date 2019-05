“Armato” di una pala aveva pensato bene di inoltrarsi nell’isernino in cerca del “famigerato” tartufo nero estivo.

Peccato, però, che lo strumento scelto per le operazioni fosse vietato dalle normative vigenti: una leggerezza pagata a caro prezzo dal cercatore, colto con “le mani nel sacco” da una pattuglia dei Carabinieri forestali.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, lo hanno infatti sorpreso proprio mentre era intento alla raccolta illecita con l’attrezzo non consentito; una condotta capace di provocare gravi danni alle tartufaie, compromettendone l’integrità e la capacità rigenerativa.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata dunque una sanzione amministrativa di 2mila euro, oltre naturalmente al sequestro del tartufo (circa 300 grammi) impropriamente prelevato e dell’arnese usato nel corso delle operazioni di raccolta.