60 km su tre paesi in ricordo di Simone Raschia: al via la Cicloturistica

Ultimi dettagli nell’allestimento della Cicloturistica Petacciato e dintorni alla memoria di Simone Raschia in programma domenica 5 maggio nel centro adriatico molisano.

Di rilievo il grande impegno organizzativo del Team Bike Simone Raschia (in collaborazione con l’assocazione Betavium) che vuole far rivivere il ricordo di Simone, ex promessa del ciclismo molisano venuta a mancare prematuramente.

“Ci auguriamo che la partecipazione degli atleti sia massiccia – spiegano gli organizzatori – Simone aveva una grande passione per le due ruote e intendiamo portare avanti la gara nel suo nome, per indicare a tutti l’importanza di questa manifestazione che sentiamo molto nella nostra famiglia”.

La cicloturistica è articolata in un percorso di 60 chilometri (tra Petacciato, Guglionesi e Termoli) con ritrovo alle 8 in Piazza Belgioioso a Petacciato e la partenza alle 9.

Il lavoro svolto nel dietro le quinte degli organizzatori ha posto le basi per permettere un’edizione all’insegna del successo e del gradimento dei partecipanti con un ricco pacco gara e uno squisito pasta-party.