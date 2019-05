50° anniversario del Liceo Scientifico “Capriglione”, al via mostra fotografica

Fra le iniziative promosse per celebrare il 50° anniversario del Liceo Scientifico “R.Capriglione”, nel suggestivo scenario della Chiesa Greca di Santa Croce di Magliano, si inaugurerà lunedì 6 maggio alle 10:30 la mostra fotografica ‘Scatti di memoria dal Liceo’.

L’inaugurazione prevede i saluti della Dirigente scolastica, la professoressa Giovanna Fantetti e dei rappresentanti delle Istituzioni, cui seguirà un intermezzo musicale a cura dei docenti professori Teresa Sconza, Giulia Arcano e Dario Lastella che interpreteranno: Memories dal Musical Cats, Gocce di memoria di Giorgia e Vissi d’arte, aria per soprano dalla Tosca di Puccini.

Una mostra che si preannuncia suggestiva e carica di emozioni: 50 anni di storia raccolti in circa 350 scatti e in una cinquantina di articoli, con la consapevolezza che risulta difficile raccontare tutte le attività svolte in questi lunghi anni di successi conseguiti nell’ambito dei diversi saperi.

A corredo è presente una sezione multimediale che raccoglie i filmati relativi ai vari spettacoli musicali e teatrali messi in scena dagli alunni nel corso degli anni e una raccolta dei più significativi articoli pubblicati da Santacroceonline.

Dagli organizzatori “un grazie di cuore alle associazioni presenti sul territorio per la disponibilità dimostrata e al signor Matteo Alfieri, Priore della Confraternita di Gesù morto e di Maria SS. Addolorata, che ha messo a disposizione i locali della Chiesa Greca. Un doveroso, speciale e sentito ringraziamento va a Bario, responsabile di Santacroceonline e al professor Gaetano Di Stefano, senza i quali non si sarebbe mai potuto ottenere un repertorio così ricco di immagini, grazie infine ai tanti ex alunni che hanno contribuito con le proprie foto personali”.

La chiusura è prevista il giorno 12 maggio alle 19:30.