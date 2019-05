4 sindaci ai fornelli: i candidati termolesi preparano piatti tipici con Primonumero.it

Uno chef d’eccezione per un format speciale, che vede nei panni di provetti cuochi i 4 candidati alla fascia tricolore di Termoli. Nicola Vizzarri ha affiancato e guidato Marcella Stumpo, Nick di Michele, Francesco Roberti e Angelo Sbrocca durante la preparazione di 4 piatti tipici della tradizione marinara e termolese, mentre il direttore di Primonumero.it Monica Vignale interagiva con gli ospiti, chiacchierando di cucina, approfondendo la loro conoscenza personale e sottoponendoli a qualche domanda a tema politico.

Una giornata speciale quella di oggi, giovedì 16 maggio, nella splendida cucina attrezzata che ha messo a disposizione Salvatore Vitale nei locali di Spazio Cucina, in via dei Palissandri a Temoli, durante la quale si sono alternati i candidati a sindaco, che con straordinaria disponibilità e simpatia hanno accettato il singolare invito, cimentandosi nella preparazione di ricette “imposte” loro dal noto chef Nicola Vizzarri.

Le puntate del format “4 sindaci ai fornelli” saranno presto online, come pure i dettagli (al momento top secret) dell’esperimento che ha abbinato la passione generale per la gastronomia e la cucina alla politica. Un format originale al quale hanno concorso, oltre a Spazio Cucina di Vitale Arredamenti, anche la Boutique del pesce che ha messo a disposizione triglie, polipi, scampi e seppie, la cantina Cieri per il vino di accompagnamento e i Supermercati Gran Risparmio che hanno fornito il resto degli ingredienti.