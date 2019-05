231 scrutatori nei 56 seggi di Campobasso: ecco i nomi scelti dal Comune

Per molti non sarà la prima volta, per altri invece sarà il giorno del ‘battesimo’. Sono 231 gli scrutatori designati dal Comune di Campobasso e che saranno all’opera il prossimo 26 maggio nei 56 seggi, quando i cittadini del capoluogo saranno chiamati a scegliere i loro rappresentanti al Parlamento europeo, il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Ecco i nomi e le sezioni in cui saranno impegnati.

Sezione 1 – Scuola ‘F. D’Ovidio’

CICCAGLIONE MATTIA

d’OTTAVIO GIOVANNI

DI BIASE ALESSANDRA

RUSSO NICOLA

Sezione 2 – Scuola media ‘Petrone’

BIUNNO GIOVANNA

FELICE CAMILLA

MARCHETTI LUIGINA

MUCCI NICOLA

SIMONELLI GABRIELLA

Sezione 3 – scuola ‘F. D’Ovidio’

RIVELLINI GIOVANNINA

SALATI FEDERICA

SORGENTE RAFFAELLA

STIVALETTI ERRICO

Sezione 4 – scuola ‘F. D’Ovidio’

CARILE MARILENA

CIARLEGLIO VINCENZO

PASSERINI FIORELLA

STIVALETTI SAMUELE

Sezione 5- scuola ‘F. D’Ovidio’

BEVILACQUA SERGIO

RANO ALESSIA

CACCAVAIO NUNZIATA

DI IELSI GIUSEPPE

Sezione 5 bis – Scuola ‘F. D’Ovidio’

GAZZUOLO ANGELO

PASQUALONE STEFANO

Sezione 6 – Scuola elementare ‘N. Scarano’

ALIANO MARIA CARMELA

CACCHIONE NICOLA

CARDONE ANTONIO

CARTOCCIO GIULIA

Sezione 7 – Scuola ‘Petrone’

CARLONE MARIAPIA

CARUSO CARMEN

CERRATO LUCIA

PASQUALONE MARIAROSARIA

Sezione 8 – scuola ‘D’Ovidio’

BIONDI ANNA

d’ANGHERA ANTONELLA

IERONIMO FLAVIA

ZICCHILLO LUCIA

Sezione 9 – Scuola ‘Petrone’

COLITTI AMELIA

D’AMICO ADRIANA

di LUDOVICO MAURO

IANNETTA ANTONELLA

Sezione 10 – scuola ‘D’Ovidio’ (via Gorizia)

D’ANGELO CHIARA

DI SISTO DAVIDE

DI STEFANO CHIARA

TESTA MARCO

Sezione 11 – scuola ‘D’Ovidio’

CIOCCIA FERNANDO

D’ANCONA PASQUALE

DE RITIS ERMANNO

LATESSA ANTONELLO

Sezione 12 – Scuola D’Ovidio (via Gorizia)

CRISTOFARO MARIA

D’ANGELO CARMEN-MARIA

RICCIUTO GIULIA

STINZIANI PIERLUIGI

Sezione 13 – Scuola D’Ovidio (via Gorizia)

BOCCHETTI EMANUELA

BOTTONE MICHELA

CAMARDA FRANCESCO

DI MARZO FABIO

Sezione 14 – Frazione S. Stefano

BEATRICE GIANLUCA

CALENDA GIOVANNI

DI IORIO MICHELE

MADONNA GIADA

Sezione 15 – Scuola elementare ‘Scarano’

CIRUCCI CHIARA

EMANUELE MANUELA

OTO ROBERTA

PIETRANTONIO PASQUALINA

Sezione 16 – Scuola ‘Colozza’

CAMPIDOGLIO NUNZIA

CIANCIULLO ROSANNA

DI CAMILLO ANTONELLA

GAZZILLO FEDERICA

Sezione 17 – Scuola elementare ‘N. Scarano’

CASMIRRO PAOLO

GALLO MICHELA

IANNETTA GIULIANA

MANCINO IVAN

Sezione 18 – Scuola via Gramsci

DI ZINNO STEFANO

LAZZARO LUCIANO

MALZONE STEFANIA

PIETRUNTI FEDERICA

Sezione 19 – Scuola ‘Jovine’

DI MARIA GIUSEPPE

IANNANTUONO ANTONELLA

SALOTTO ELENA

TRIVISONNO MARINA

Sezione 20 – Scuola D’Ovidio (via Gorizia)

CURSIO MARCO

DI GIULIO ANTONELLO

MIGNOGNA LAURA

PEDATA LAURA

Sezione 21 – Scuola via Gramsci

CIARLARIELLO CHIARA

FAGLIARONE ALDO

MANZO MANUEL

PRIOLETTA MASSIMILIANO

Sezione 22 – Scuola d’Ovidio (via Gorizia)

d’ASTON PIERLUIGI

DE MARCO LORENZO

LUCIANI MARIAROSARIA

PICCOLOMO PAOLA

Sezione 23 -Scuola Jovine

GRAZIANO ALESSANDRA

MASTRANGELO GIOVANNI

NAPOLEONE LORENZA

TUCCI ORNELLA

Sezione 24 – Scuola via Gramsci

DI IORIO FRANCESCO

FAGNANO FABRIZIO

LOLLIS ANDREA

PIGNATARO LUCREZIA

Sezione 25 – Istituto comprensivo ‘Jovine’

BASILE ILARIA

GRECO MATTIA

MARCHIONE GIUSEPPE

PRESUTTI LAURA

Sezione 26 – Scuola ‘Colozza’

COLAGROSSI FRANCESCA

CRETELLA ARMANDO

D’AMICO ALDO

DI CAMILLO GIOVANNA

Sezione 27 – Istituto comprensivo Jovine

COLETTA CLAUDIA

FEDE GABRIELLA

PALAZZO ANNAPINA

PANICELLI ANNUNZIATA

Sezione 28 – Scuola elementare

FONTANA MARCO

GROSSO GIULIO

PRESUTTI GENNY

TERZANO ILENIA

Sezione 29 – Istituto comprensivo Jovine

CARDONE IVAN

COLASURDO FRANCESCO

D’ALESSANDRO MARIAPIA

SPADOLINI ANTONELLA

Sezione 30 – Scuola elementare

D’ELIA FEDERICA

DE MARCO GIULIA

TRIVISONNO GIORGIA

ZICCARDI FABIO

Sezione 31 – Scuola D’Ovidio

DE LISIO LUIGI

di RITO VALERIO

MANCINELLI CARLO

ZINGARO CRISTINA

Sezione 32 – Scuola ‘Colozza’

CANALE MARILISA

DI MARZIO DONATELLA

DI MONACO FRANCESCA

MARSELLA ANTONELLA

Sezione 33 – Istituto ‘Jovine’

CANNARSA ANNA

DI PIETRO GIOVANNI

MADONNA ANTONELLA

PINELLI ALESSANDRO

Sezione 34 – Scuola elementare ‘Scarano’

de SOCCIO FEDERICO

SQUILLETTI RAFFAELLA

TESTA MICHAEL

ZULLO PATRICK

Sezione 35 – Istituto ‘Jovine’

MASTRANGELO TERESA

MIGNOGNA MARIA GRAZIA

PASSARELLA TIZIANA

SAVASTANO ERSILIA

Sezione 36 – Istituto Jovine

BOTTICELLA VINCENZO

PASSARELLI MICHELINA

RANO MARIACHIARA

VENDITTI ANNARITA

Sezione 37 – scuola ‘Don Milani’

DI IORIO MAILA

DI MARZO STEFANIA

DI TULLIO DARIO

POCE ROBERTO

Sezione 38 – Scuola via Gramsci

COSCIA GIANCARLO

PECE GIOVANNI

PRESUTTI LORELLA

SAVASTANO MICHELE

Sezione 39 – Scuola ‘Colozza’

IANNACCONE LISA

MANES MAURIZIO

ROCCO ANNAMARIA

VERGALITO ALBERICO

Sezione 40 – Scuola ‘Colozza’

CARDONE MARIATERESA

COLETTA MARIO

DELLA VENTURA CHIARA

GALA GIANLUCA

Sezione 41 – Scuola Don Milani

AURISANO FRANCESCA

DI FRANCO LORELLA ANGELA

MARTINO VALENTINA

PENTORI VINCENZO

Sezione 42 – Scuola Don Milani

DI BIASE FRANCESCA

FAGNANO MARICA

GAMMIERI VIRGINIA

GIANFRANCESCO MARZIA

Sezione 43 – Istituto comprensivo ‘Jovine’

IANNANTUONO NATALINA

LEONARDO KATIA

PICONE MARTINA

RUSSO CAMILLA

Sezione 44 – Scuola elementare

COMUNE ANTONIO

di NIRO GIUSEPPE

LUCIANI PAOLO

RAIMONDO FEDERICA ANNA

Sezione 45 – Scuola media ‘Colozza’

CICCARELLA AMELIA

PETTI MARTA

SANTANIELLO FEDERICA

TORELLI MICHELE

Sezione 46 – Ospedale Cardarelli

d’ANCHERA ROSARIA

GENOVESE FRANCESCA

IANNACCONE ALFREDO

INNAMORATO ROSALBA

Sezione 46bis – Ospedale Cardarelli

QUARANTA GIUSEPPE

CASTELLITTO FIORELLA

Sezione 46 ter – Fondazione Giovanni Paolo II

GASDIA ANTONELLA

COLUCCI ALESSIA

Sezione 47 – Scuola Petrone

DI RENZO PAOLA

LUCCI SIMONA

RONZITTI MIRIANA

VALERIANI SERENA

Sezione 48 – Scuola ‘Jovine’

CASTELLANO CARLA

DE COSMO MARIA

DI TOTA ALESSANDRO

PERONE ANNALISA

Sezione 49 – Scuola Don Milani

GIANCOLA GIOVANNI

IANNACCONE CARMEN

MIRRA VIRGINIO

PIETRUNTO ROBERTA

Sezione 50 – Scuola ‘Jovine’

BATTISTA DOMENICANTONIO

PAGNOTTA MICHELINA

RICCIARDI GIANFRANCO

RUCCOLO LUIGI

Sezione 51 – Scuola d’Ovidio (via Gorizia)

BOCCHETTI ELINA

MIGNOGNA MICHELINA

PASSARELLI GIOIA

TRIVISONNO FEDERICA

Sezione 52 – Scuola ‘Colozza’

LA CAVA DANIELE

LICAMELI GIOVANNI

SILVAROLI LUCREZIA

VALERIANI GIANLUCA

Sezione 53 – Scuola via Gramsci

CAVALIERI LUIGI

CIARAMELLA RODOLFO FELIPE

FIORE-ANDREOLA DANIELA

PALLADINO TERESA

Sezione 54 – Scuola don Milani

DI BUONO PINA

di NONNO MARIANNA

PETRECCA FABIANA

SANTELIA ARMANDO

Sezione 55 – Scuola don Milani

FERRO LUANA

RUSSO MARZIA

SAVASTANO ANTONELLA

TAMBURRO ANTONIETTA

Sezione 56 – Istituto comprensivo ‘Jovine’

CHIARIZIA MONICA

PICCIRILLI VANIA

SALVI CARLA

SILVAROLI VALERIA