Domenica 2 giugno sarà celebrata anche a Campobasso la Festa Nazionale della Repubblica, la 73esima da quel 2 giugno 1946 in cui, con un referendum, gli italiani scelsero per la Repubblica bocciando la Monarchia.

Le manifestazioni avranno inizio al Sacrario del Castello Monforte alle 8,30, porgendo gli onori ai Caduti e deponendo una corona, per poi proseguire, alle ore 11, in piazza Gabriele Pepe. Qui si terranno, nell’ordine, gli onori al Prefetto, il rito dell’Alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale che verrà intonato dal giovane coro dell’istituto “Francesco Jovine”, la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i saluti delle Autorità, gli onori finali al Prefetto e, per concludere, si esibirà la banda musicale della Città di Gambatesa.

Alle ore 11.30, inoltre, al Palazzo del Governo, il Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico consegnerà varie onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Nello specifico verranno insigniti del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Adamo Sergio Bucci e del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Daniela Piscolla. Saranno poi nominati 15 nuovi Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: si tratta di Alessandro Amoroso, Filippo Cantore, Eraldo D’Andrea, Robertino De Gennaro, Teresa De Michele, Pasquale Di Biase, Lucio Di Stefano, Antonio Giangiobbe, Fernando Izzi, Leonardo Lefemine, Salvatore Mascilongo, Pietro Modugno, Patrizia Monaco, Giuseppina Petta e Antonella Presutti.