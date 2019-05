Parchetto Madonna delle Grazie, lavori sospesi per maltempo. Entro un mese sarà aperto

Riprenderanno a giorni i lavori per la realizzazione del parchetto multifunzionale di via Madonna delle Grazie, all’angolo con via Panama, dove sorgerà un’area giochi per bimbi, un dog park e una stazione di ricarica bici elettriche.

I lavori affidati alla Edil Costruzioni dalla Ecocontrol Gsm, la ditta che per conto del Comune deve realizzare l’opera, si sono fermati qualche giorno a causa del maltempo e del terreno bagnato che ha rallentato la fase di scavi.

Il fatto che attualmente nell’area cantiere non ci siano lavori in atto aveva fatto preoccupare qualche residente, particolarmente allarmato dal fatto che la zona è molto buia di notte.

Ma clima permettendo, gli operai torneranno al lavoro a breve e la consegna è prevista entro la fine di giugno.