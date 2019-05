La perturbazione numero 8 del mese di aprile, ha lasciato in eredità sulle regioni del medio versante adriatico e su quelle meridionali condizioni di diffusa instabilità. Tuttavia, il meteo a partire da giovedì sarà gradualmente migliore ma in prospettiva, verso il weekend, è attesa una nuova sensibile diminuzione.

A cura di www.meteoinmolise.com

METEO, SITUAZIONE: Aria decisamente più secca affluisce in queste ore sull’Italia determinando una relativa stabilizzazione del tempo, anche se lungo la dorsale appenninica sia oggi che nel pomeriggio del primo maggio sono attesi alcuni brevi rovesci a macchia di leopardo. Questa fase, ha inoltre, dato luogo ad un calo termico sensibile con il ritorno della neve in appennino. La tendenza per i giorni successivi, quindi per la seconda parte della settimana, sembra tendere verso una temporanea stabilizzazione con fasi soleggiate più ampie e con una generale assenza di fenomeni. Tra oggi e domani ci sarà una ripresa delle temperature a partire dal Nord Italia e dai versanti tirrenici, ma più in generale laddove ci sarà un forte soleggiamento. Da venerdì un nuovo calo termico inizierà a manifestarsi sul Nord, a fronte di clima invece da piena primavera al Centro-Sud. Entro il weekend l’Italia potrebbe essere di nuovo sferzata da correnti fredde.

PREVISIONI DEL TEMPO PROSSIMI GIORNI:

Mercoledì 1 maggio: al mattino, tempo piuttosto buono su gran parte del territorio. Schiarite piuttosto estese sia in provincia di Campobasso in quella di Isernia. Nel pomeriggio, addensamenti nelle zone interne associati a diffusa instabilità con piogge sparse, rovesci e qualche temporale sul settore centrale ed occidentale. Sulla costa, alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Venti deboli ma in locale rinforzo nelle aree interessate da fenomeni. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi.

Giovedì 2 maggio: giornata caratterizzata da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nelle aree interne, infatti, con il trascorrere delle ore saranno possibili degli addensamenti in un contesto, tuttavia, di stabilità diffusa. Ventilazione debole. Temperatura in rialzo con punte fino a 16-17 gradi nei valori massimi.

Venerdì 3 maggio: al mattino, poco o parzialmente nuvoloso nelle zone interne, sereno sulla costa. Nel pomeriggio ovunque tempo piuttosto buono anche se, dalla sera, copertura nuvolosa più compatta arriverà sulla regione a partire da nord e preannunciando, quindi, un nuovo peggioramento che si farà sentire a partire da sabato.