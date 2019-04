Vocazioni, Lino Antonetti sarà ordinato diacono

La Chiesa di Termoli-Larino, “grata al Signore che ha sempre a cuore il bene del suo gregge, annuncia con gioia l’ordinazione diaconale di Pasquale Antonetti mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo, Gianfranco de Luca”.

La solenne celebrazione eucaristica avrà luogo il 28 aprile 2019 – seconda domenica di Pasqua – alle 18.30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova della parrocchia di Santa Croce di Magliano.

Alla liturgia di ordinazione presieduta dal Vescovo, prenderanno parte il Presbiterio, il Rettore e l’equipe formativa del Pontificio Seminario Regionale “San Pio X” di Chieti, i seminaristi e le comunità parrocchiali del Sacro Cuore di Termoli (centro di origine del nuovo diacono) e della comunità pastorale di Santa Croce di Magliano, dove il giovane seminarista, 30 anni, è impegnato con il suo servizio pastorale.

Si tratta di un evento di grazia per l’intera Diocesi che segna un momento fondamentale del percorso di preparazione che porterà all’ordinazione presbiterale di Lino che ha accolto con amore la chiamata del Signore ad essere “colui che serve ogni uomo”.

Pasquale confida nella presenza e nella gioiosa preghiera di tutta la comunità diocesana.

Inoltre, in vista dell’ordinazione diaconale l’appuntamento del “Dove due o più” di venerdì 26 aprile 2019 alle 20 si svolgerà proprio a Santa Croce di Magliano con una Veglia vocazionale con i giovani presieduta dal Vescovo. Per consentire di raggiungere la parrocchia di Sant’Antonio a Santa Croce sarà disponibile un servizio navetta con partenze alle 18.30 da San Martino in P., 18.45 da Campomarino e 19 da Termoli (campo sportivo Difesa Grande). Per informazioni contattare don Pio Di Rosario al numero 3887623249.