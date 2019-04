Vino biologico e formazione, confronto con gli operatori sul progetto europeo ‘WinEra’

Viticultura biologica e formazione. Questo il tema del secondo incontro tra i partner del progetto europeo WinEra (Fostering EU wine through a new era of specialized training for organic and biodynamic wine-producers in EU) in programma dall’11 al 12 aprile, dalle ore 9.30, presso la sede operativa del Gal Molise Verso il 2000, in via Monsignor Bologna 15/17 (Incubatore Sociale), a Campobasso.

Due giorni di evento promossi dal Gal Molise Verso il 2000, unico partner italiano del progetto WinEra, per stimolare i partner a mettere in comune le buone pratiche, creando metodologie di formazione professionale innovative destinate ai viticoltori, promuovendo la produzione di vino biologico sul territorio europeo.

“Il progetto WinEra, finanziato con fondi del Programma Erasmus+, infatti, vuole incoraggiare la diffusione della viticultura biologica in Europa, integrando le buone pratiche esistenti (metodi di produzione, comunicazione, marketing, etica e responsabilità di impresa) e dando impulso alla creazione di nuove imprese con standard qualitativi elevati.